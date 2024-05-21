В Армению прибыл заместитель директора Центрального разведывательного управления США

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, были обсуждены как двусторонние вопросы Армения-США, так и вопросы международной повестки.