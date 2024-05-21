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В Армению прибыл заместитель директора Центрального разведывательного управления США

В Армению прибыл заместитель директора Центрального разведывательного управления США

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, были обсуждены как двусторонние вопросы Армения-США, так и вопросы международной повестки. 


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