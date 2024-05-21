ЕС в плане реформ - союзник Армении номер один: политолог о развитии двусторонних отношений

Отношения между Арменией и Европейским Союзом развиваются со всей последовательностью, и в настоящее время они приобрели стратегический характер, поскольку ЕС - союзник Армении номер один в претворении в жизнь программ реформ.

Такое мнение в беседе с “Арменпресс” высказал политолог Рубен Меграбян, говоря о развивающихся отношениях РА-ЕС.

“Содействие Евросоюза чрезвычайно важно с точки зрения перехода Армении к государству европейского типа. ЕС играет чрезвычайно важную роль и в обеспечении нашей безопасности, направляя в регион европейских наблюдателей, которые осуществляют ежедневную миссию на армяно-азербайджанской границе. В этом смысле ЕС является нашим союзником и в мирной повестке, следовательно, развитие отношений с этой структурой для Армении приобретает жизненно важное значение. В конечном итоге наша страна должна предпринять все подготовительные шаги, которые создадут для Армении возможность подать заявку на полноправное членство в ЕС, начать переговоры о членстве и придать реформам проевропейскую направленность”, - сказал Меграбян.

Политолог подчеркнул, что, хотя ЕС в вопросе обеспечения безопасности предоставляет Армении соответствующие инструменты поддерживания мира, но, тем не менее, официальный Ереван должен тесно сотрудничать и с отдельными европейскими столицами, параллельно налаживая активное взаимодействие и в этой сфере.

“Позиция Брюсселя, по сути, коллективная, она объединяет позиции всех стран-членов, поэтому для нас чрезвычайно важны двусторонние переговоры, проводимые со столицами ключевых партнеров (особенно восточноевропейскими), также и прямое сотрудничество с большой тройкой, являющейся костяком ЕС - Парижем, Берлином и Римом”, - отметил наш собеседник.

По мнению Меграбяна, изначально сближение отношений Армения-Евросоюз не может быть направлено против какой-либо страны, в частности, против Исламской Республики Иран.

“Соседство Ирана с Европейским Союзом с того момента, как Армения станет полноправным членом ЕС, не принесет ничего, кроме пользы. Сегодня иранская экономика составляет половину экономики Турции, в то время как в 70-х годах прошлого века российская экономика составляла семьдесят процентов иранской экономики. Дисбаланс, который сложился за последние полвека, не выгоден не только Ирану, но и Армении. Возможность исправить дисбаланс может быть достигнута именно за счет соседства с ЕС и умелого использования этого обстоятельства. В этом плане Армения может принести большую пользу Ирану, поэтому конфликт интересов здесь невозможен. Тем не менее, нужно работать, потому что есть вопрос восприятия, не говоря уже о возможности провокационных действий третьих сторон, которые попытаются помешать дальнейшему развитию отношений Армения-ЕС. Для противодействия такому процессу нашей дипломатии действительно многое предстоит сделать”, - сказал Меграбян.

Говоря об экономической диверсификации - экономическом взаимодействии и интеграции с ЕС, политолог подчеркнул, что Армения, в первую очередь, должна учесть эту задачу, сделав ее стратегической, общенациональной целью и двигаясь в этом направлении, однако наша страна сегодня не готова к интеграции в европейскую экономику, хотя в силах поставить перед собой такую задачу.

“Евроинтеграция подразумевает постоянную домашнюю работу для всех. Даже при вступлении необходимо продолжать развивать инфраструктуру, обеспечивать, по крайней мере, средние европейские стандарты. Эта работа - бесконечная. Если мы к чему-то не готовы в данный момент, это еще не значит, что мы должны отказаться от нее, заявив, что это сложно. Да, это всегда будет сложно, но мы с сегодняшнего дня должны поставить перед собой эту задачу и двигаться вперед”, - подчеркнул наш собеседник.

Он считает, что не менее важен и вопрос либерализации визового режима между странами ЕС и Арменией, и чем скорее это станет реальностью, тем лучше.

“Данный процесс зависит от двух факторов. Во-первых, как мы будем выполнять нашу необходимую домашнюю работу, и во-вторых, как это будет представлять наша дипломатия. Если мы будем на высоте, все это станет реальностью, и наши граждане будут посещать европейские страны без лишних документов. Следовательно, необходимо проводить работы в таком режиме, чтобы процесс либерализации визового режима начался как можно скорее”, - заключил политолог.

Манвел Маргарян