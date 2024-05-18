Ален Симонян встретился в Женеве с председателем Сената Канады и вице- спикером парламента Катара

Спикер НС РА Ален Симонян в рамках заседания подготовительной комиссии шестой Всемирной конференции Межпарламентского союза (IPU) спикеров парламентов провел встречи с председателем Сената Канады Раймоном Ганьером и вице-спикером парламента Катара Хамдой бинт Хасаном Аль-Сулейти.

Как передает Арменпресс, по сообщению Управления по связям с общественностью и коммуникациям НС РА, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.