Ален Симонян встретился в Женеве с председателем Сената Канады и вице- спикером парламента Катара
11:42, 18 Май 2024
Спикер НС РА Ален Симонян в рамках заседания подготовительной комиссии шестой Всемирной конференции Межпарламентского союза (IPU) спикеров парламентов провел встречи с председателем Сената Канады Раймоном Ганьером и вице-спикером парламента Катара Хамдой бинт Хасаном Аль-Сулейти.
Как передает Арменпресс, по сообщению Управления по связям с общественностью и коммуникациям НС РА, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
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