Армен Даниелян избран судьей-членом Высшего судебного совета

Общее собрание судей избрало Армена Даниеляна судьей-членом Высшего судебного совета. Как сообщает Арменпресс, завершилось созванное 3 мая Общее собрание судей, в повестку дня которого был включен вопрос об избрании члена Высшего судебного совета.

В голосовании приняли участие 253 судьи, судья Апелляционного уголовного суда Армен Даниелян был избран членом Высшего судебного суда большинством голосов - 132 голоса “за”.