МИД Армении поздравил представителей СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы

Министерство иностранных дел Республики Армения поздравило представителей СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы.

Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании МИД Армении говорится:

“По случаю Дня свободы прессы мы хотим подчеркнуть ключевую роль СМИ в обеспечении демократии и прозрачности и поздравить наших коллег-журналистов.

Мы высоко ценим сотрудничество со СМИ, направленное на объективное и точное освещение фактов и вызовов, стоящих перед Республикой Армения и нашим регионом.

Несмотря на сложности, Армения продолжает усилия по улучшению своей позиции в международных показателях свободы прессы”.