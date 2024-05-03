МИД Армении поздравил представителей СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы
17:04, 3 Май 2024
Министерство иностранных дел Республики Армения поздравило представителей СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы.
Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании МИД Армении говорится:
“По случаю Дня свободы прессы мы хотим подчеркнуть ключевую роль СМИ в обеспечении демократии и прозрачности и поздравить наших коллег-журналистов.
Мы высоко ценим сотрудничество со СМИ, направленное на объективное и точное освещение фактов и вызовов, стоящих перед Республикой Армения и нашим регионом.
Несмотря на сложности, Армения продолжает усилия по улучшению своей позиции в международных показателях свободы прессы”.
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