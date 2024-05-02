Под санкции США попали более 30 российских ИТ-компаний

ПАО «Астра групп» (публичное акционерное общество), ряд компаний группы IBS и около 30 российских ИТ-компаний были внесены в санкционный список юридических и физических лиц. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство финансов США.

Основанием для включения этих компаний в санкционные списки послужила их работа в технологическом секторе российской экономики.

В ряде случаев Министерство финансов США кратко объяснило, за какие именно работы эти ИТ-компании были включены в соответствующий список. Так, в случае с Astra Group в качестве причины указывается ее участие в компании-разработчике операционной системы, на которую «полагается российский ОПК и вооруженные силы».

По данным агентства «Интерфакс», сама Astra Group считает, что введенные против нее санкции никоим образом не повлияют на деятельность группы.

В санкционный список также попала группа компаний IBS, которая ранее была названа одним из следующих кандидатов на листинг среди ИТ-компаний, акции которых пользуются большим спросом у розничных инвесторов.

По данным Министерства финансов США, в новый санкционный список, помимо ИТ-компаний, попали около 300 компаний. «Новые меры нацелены на российскую военно-промышленную базу, программы по разработке химического и биологического оружия, а также компании и физлиц в третьих странах, которые помогают России приобретать ключевые ресурсы для производства оружия или продукции, связанной с обороной», - сказано в пресс-релизе министерства.