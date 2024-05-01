Время в Ереване: 11:07,   2 Май 2024

Станет прохладнее на 9-11 градусов

Станет прохладнее на 9-11 градусов

В Армении днем ​​1 мая в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы, 2мая —в вечерние часы,2-6 мая в большинстве регионов время от времени ожидаются дожди и грозы, а 3-6 мая —в отдельных регионах ожидаются интенсивные осадки, возможен град.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

Ветер юго-восточный, 2-5 м/с, во время грозы ожидаются порывы ветра со скоростью 18-23 м/с. Днем 1-3 мая температура воздуха постепенно снизится на 9-11 градусов, в Лори и Тавуше - на 12-14 градусов.

В вечерние часы 1 мая в Ереване возможны кратковременные дожди и грозы, днем ​​2 мая, 3-6 мая — время от времени, ожидаются дожди и грозы, вечером мая 2 мая, 3-4 мая - интенсивные осадки, во время грозы также ожидается усиление ветра со скоростью 17-20 м/с.


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