На территории Армении закрытые автодороги
11:24, 1 Май 2024
На территории Армении закрыты дороги.
Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от перекрестка Амберд к озеру Кари лич.
Частичное обрушение произошло на пешеходной части моста возле села Гетапня Араратского марза, в результате чего движение по мосту было остановлено.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
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