На территории Армении закрытые автодороги

На территории Армении закрыты дороги.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от перекрестка Амберд к озеру Кари лич.

Частичное обрушение произошло на пешеходной части моста возле села Гетапня Араратского марза, в результате чего движение по мосту было остановлено.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.