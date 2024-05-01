Время в Ереване: 11:07,   2 Май 2024

На территории Армении закрытые автодороги

На территории Армении закрытые автодороги

На территории Армении закрыты дороги.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от перекрестка  Амберд к озеру Кари лич.

Частичное обрушение произошло на пешеходной части моста возле села Гетапня Араратского марза, в результате чего движение по мосту было остановлено.

Согласно  данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am