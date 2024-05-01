По факту насильственного препятствования профессиональной деятельности журналиста возбуждено уголовное дело

Проводится расследованиес целью выяснения обстоятельств дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с явным применением насилия во дворе здания Национального Собрания РА 30 апреля.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете РА.

2024 год 30 апреля поступило сообщение, что в тот же день, около 11:50 часов, во дворе здания НС РА к журналисту информационного агентства Civic.am Давиду Левоняну подошел А.С. — помощник одного из них депутата НС РА, являющегося политическим активистом, в связи с видео, опубликованным Д. Левоняном два дня назад, затеял ссору с последним, в ходе которой выкрикнул в его адрес сексуальные оскорбления и один раз ударил его рукой по лицу, причинив телесные повреждения. Согласно сообщению, от удара журналист упал, в результате чего у него была повреждена камера.

В связи с сообщением в отделе по тяжким преступлениям Ереванского городского следственного управления Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 237 Уголовного кодекса РА (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия).

Д. Левонян признан потерпевшим. В целях выяснения обстоятельств происшествия и дания окончательных юридических оценок произошедшему проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.