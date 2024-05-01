Время в Ереване: 11:07,   2 Май 2024

По факту насильственного препятствования профессиональной деятельности журналиста возбуждено уголовное дело

По факту насильственного препятствования профессиональной деятельности журналиста возбуждено уголовное дело

Проводится расследованиес целью выяснения обстоятельств дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с явным применением насилия во дворе здания Национального Собрания РА 30 апреля.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете РА.

2024 год 30 апреля поступило сообщение, что в тот же день, около 11:50 часов, во дворе здания НС РА к журналисту информационного агентства Civic.am Давиду Левоняну подошел А.С. — помощник одного из них депутата НС РА, являющегося политическим активистом, в связи с видео, опубликованным Д. Левоняном  два дня назад, затеял ссору с последним, в ходе которой выкрикнул в его адрес сексуальные оскорбления  и один раз ударил его рукой по лицу, причинив телесные повреждения. Согласно сообщению, от удара журналист упал, в результате чего у него была повреждена камера.

В связи с сообщением в отделе по тяжким преступлениям Ереванского городского следственного управления Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 237 Уголовного кодекса РА (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия).

Д. Левонян признан потерпевшим. В целях выяснения обстоятельств происшествия и дания окончательных юридических оценок произошедшему проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am