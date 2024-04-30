Белый дом заявил о поддержке Киева вне зависимости от итога боевых действий

США продолжат поддерживать Киев вне зависимости от исхода боевых действий Украины с Россией, между двумя странами по-прежнему останется протяженная граница. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Независимо от того, когда закончится эта война, независимо от того, как закончится эта война, у Украины по-прежнему будет протяженная граница с Россией, и у них по-прежнему будут законные потребности в сфере безопасности", - заверил Кирби в ходе брифинга.

Представитель Белого дома отметил, что "США продолжат поддерживать" союзника.