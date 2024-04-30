Байден обсудил с президентом Египта и эмиром Катара вопросы прекращения огня в Газе

Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося 29 апреля телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсудил сделку о прекращении огня в секторе Газа. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь касалась «находящейся в данный момент на стадии рассмотрения сделки по освобождению заложников, а также незамедлительного и долгосрочного прекращения огня в Газе».

«Президент (США) подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с Египтом и Катаром будут работать над тем, чтобы обеспечить полное выполнение ее условий», - добавили в Белом доме.

В разговоре с президентом Египта Байден призвал «приложить все усилия для освобождения удерживаемых [палестинским радикальным движением] ХАМАС заложников, поскольку это единственное препятствие на пути к немедленному прекращению огня и облегчению положения жителей Газы».

Глава Белого дома также обсудил с президентом Египта «инициативы по увеличению потока жизненно важной помощи гражданскому населению Газы».

«Президент (США) подтвердил важность защиты жизни гражданских лиц и обеспечения того, чтобы палестинцы не были перемещены в Египет или любое другое место за пределами Газы», - говорится в сообщении Белого дома.