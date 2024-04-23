В докладе Госдепартамента США зафиксированы случаи нарушения Азербайджаном прав человека в отношении армян

Госдепартамент США опубликовал ежегодный Доклад по правам человека, в котором зафиксировал перемещение этнического армянского населения в результате военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также тот факт, что Азербайджан нанес удары по гражданской инфраструктуре на территории Армении, в результате которых пострадали мирные жители. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на раздел доклада, который касается Армении.

“Продолжались спорадические инциденты в ходе многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, которые привели к жертвам среди гражданского населения. В течение года азербайджанские силы нанесли удары по инфраструктуре внутри Армении, в том числе по строительной площадке металлургического завода в селе Ерасх Араратской области, серьезно ранив двух гражданских рабочих”, – говорится в докладе

Отмечается, что 19-20 сентября Азербайджан осуществил военную операцию по установлению полного контроля над Нагорным Карабахом. “С декабря 2022 года Азербайджан закрыл Лачинский коридор для большей части гражданского и коммерческого транспорта, разрешая лишь периодический гуманитарный доступ, пока 24 сентября Азербайджан вновь не открыл его для одностороннего движения из Нагорного Карабаха. С тех пор и до 1 октября более 100 000 жителей Нагорного Карабаха – практически все этнические армяне региона – бежали в Армению”, - говорится в документе.

В докладе также отмечается, что после значительных боевых действий вдоль международной границы и на территории Армении в сентябре 2022 года по жалобам, поданным Арменией в ЕСПЧ, до сих пор не было вынесено никаких решений.

“В сентябрьском отчете со ссылкой на видео Международное партнерство по правам человека (IPHR) заявило, что во время боев в сентябре 2022 года имелись «разумные основания полагать», что «вооруженные силы Азербайджана совершили внесудебные убийства армянских солдат»”, - говорится в докладе.

Госдеп США напоминает, что “в сентябрьском отчете IPHR о боевых действиях в сентябре 2022 года организация, опираясь на видео и фотографии трупов солдат, заявила, что существуют «разумные основания полагать», что армянские солдаты подвергались жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и пыткам со стороны азербайджанских солдат. Ссылаясь на видео и фотографии тел мертвых искалеченных армянских военнослужащих, IPHR подчеркнуло «сексуальные и гендерные характеристики» таких увечий и пришла к выводу, что существуют «разумные основания полагать, что армянские военнослужащие подвергались жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и пыткам во время нахождения в плену у азербайджанских вооруженных сил»”.