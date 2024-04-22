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Миротворцы РФ отправились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане, чтобы организовать их закрытие:секретарь СБ

Миротворцы РФ отправились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане, чтобы организовать их закрытие:секретарь СБ

Группа и автоколонна миротворцев из НК направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. 

- В социальных сетях и СМИ распространяется видео, согласно которому дислоцированная в Нагорном Карабахе колонна российских миротворцев через мост Хакари прибыла на территорию Армении и двинулась в Горис. Какова цель этого передвижения?

- Для дислокации в Нагорном Карабахе и осуществления миротворческой деятельности правительство Армении выделило российским миротворческим подразделения места временной дислокации в Горисе и Сисиане. Место также было выбрано с целью обеспечения нормальной работы Лачинского коридора. Поскольку российские миротворческие войска покидают Нагорный Карабах, они, понятно, не могут оставаться также в Республике Армения. Группа и автоколонна миротворцев из НК направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию.


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