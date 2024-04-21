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24 апреля для посетителей мемориала Цицернакаберд задействуют бесплатные маршруты

24 апреля для посетителей мемориала Цицернакаберд задействуют бесплатные маршруты

24 апреля, в день памяти жертв  Геноцида армян, с 8:30 до 22:00 часов мэрия Еревана организует бесплатный проезд для посетителей Мемориального комплекса Цицернакаберд с территории, прилегающей к стадиону "Раздан".   

Как сообщили  Арменпресс в мэрии Еревана, будут работать следующие маршруты: 

Маршрут № 1:  стадион «Раздан» – Афинская улица – мост Победы – улица Аргишти – улица Италии – улицы Хоренаци – улица Агатангегоса – станция метро «Зоравар Андраник». Возвращение: улица Агатангегоси – улица Гр. Лусаворича – улицы Аргишти – мост Победы –- Стадион «Раздан».

Маршрут №2: стадион "Раздан" - улица Цицернакаберди - улицы Ленинградян - Киевян - станция метро "Берекамутюн". Обратно по тому же маршруту.


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