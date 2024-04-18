Премьер-министр Пашинян принял делегацию немецкой компании Fichtner

Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного директора работающей в сфере энергетики немецкой компании Fichtner Мартина Штикеля и представителей компании. Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктор Рихтер.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит делегации немецкой компании в Армению по итогам состоявшейся в Мюнхене в феврале текущего года встречи и подчеркнул важность развития сферы возобновляемой энергетики в нашей стране.

Были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия между правительством Республики Армения и компанией Fichtner.

Была достигнута договоренность о продолжении обсуждений с министерством территориального управления и инфраструктуры, а также министерством экономики с целью организации дальнейшей работы.