Премьер-министр в Беркабере ознакомился с реализацией жилищной программы правительства в приграничных населенных пунктах

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Тавушскую область. Премьер-министр побывал в населенных пунктах Воскепар, Киранц и Беркабер и представил местным жителям текущую ситуацию в мирном процессе с Азербайджаном, в том числе в контексте делимитации границы. Затем премьер-министр ответил на интересующие жителей различные вопросы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в Беркабере Никол Пашинян ознакомился с реализацией программы правительства по предоставлению помощи в размере до 16 млн драмов на строительство частных жилых домов в приграничных населенных пунктах.

Жители выразили удовлетворение инициативой правительства и подчеркнули важность обеспечения непрерывности реализации программы.

В свою очередь, премьер-министр отметил, что правительство будет последовательным в эффективной реализации программы в приграничных населенных пунктах.