Решением премьер-министра Никола Пашиняна от 12 апреля Астхик Мелконян назначена начальником Департамента аппарата премьер-министра по вопросам территориального развития и окружающей среды.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства Армении, Мелконян освобождена с должности заместителя начальника указанного департамента.