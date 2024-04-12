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Астхик Мелконян назначена начальником Департамента аппарата премьер-министра по вопросам территориального развития

Астхик Мелконян назначена начальником Департамента аппарата премьер-министра по вопросам территориального развития

Решением премьер-министра Никола Пашиняна от 12 апреля Астхик Мелконян назначена начальником Департамента аппарата премьер-министра по вопросам территориального развития и окружающей среды. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства Армении, Мелконян освобождена с должности заместителя начальника указанного департамента.


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