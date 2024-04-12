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Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем

Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем

Иран предупредил в начале недели через несколько арабских стран администрацию Соединенных Штатов, что в случае вовлечения Вашингтона в ирано-израильский конфликт американские войска в регионе будут атакованы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

Американские власти в последние дни просили Израиль уведомить и консультироваться с США заранее о любых ответных действиях против Ирана. Ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран может ударить по военным объектам Израиля "более чем сотней дронов и десятками ракет" уже 12 апреля. 


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