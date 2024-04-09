Жители Грузии проводят шествие против закона об иноагентах

Жители Грузии проводят шествие по проспекту Руставели в центре Тбилиси, акция направлена против принятия закона об иноагентах.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, изначально участники демонстрации собрались на площади Республики, затем двинулись в сторону парламента Грузии. В акции принимают участие участники неправительственных организаций, представители шоу-бизнеса, актеры, студенты и другие противники законопроекта.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который в марте прошлого года вызвал массовые волнения. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.