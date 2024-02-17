Хорошо, что армянская и азербайджанская стороны договорились решить вопросы без нового насилия. Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене подтвердил, что Германия и Европа готовы поддержать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, об этой встрече канцлер упомянул в своем микроблоге X.

Deutschland und Europa stehen bereit, die Friedensverhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan nach Kräften zu unterstützen. Das habe ich im Gespräch mit beiden Ländern bekräftigt. Gut, dass beide Seiten zugesagt haben, offene Fragen ohne neue Gewalt lösen zu wollen. #MSC pic.twitter.com/oz7OXDS68h — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 17, 2024

"Германия и Европа готовы поддержать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном в пределах своих возможностей. Я подтвердил это в ходе переговоров с обеими странами. Хорошо, что обе стороны согласились решать открытые вопросы без нового насилия", - отметил Шольц.

Трехсторонняя встреча Пашинян-Шольц-Алиев состоялась 17 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.