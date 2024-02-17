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Хорошо, что армянская и азербайджанская стороны договорились решить вопросы без нового насилия. Шольц

Хорошо, что армянская и азербайджанская стороны договорились решить вопросы без нового насилия. Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене подтвердил, что Германия и Европа готовы поддержать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, об этой встрече канцлер упомянул в своем микроблоге X.

"Германия и Европа готовы поддержать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном в пределах своих возможностей. Я подтвердил это в ходе переговоров с обеими странами. Хорошо, что обе стороны согласились решать открытые вопросы без нового насилия", - отметил Шольц.

Трехсторонняя встреча Пашинян-Шольц-Алиев состоялась 17 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

 

 


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