В ближайшее время между ЕС и Арменией состоится диалог по вопросу либерализации виз ЕС для граждан Армении

В ближайшее время между Евросоюзом и Арменией состоится диалог по вопросу либерализации виз ЕС для граждан Армении. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом на совместной с главой МИД Армении пресс-конференции сказал вице-председатель Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

“Принимаю к сведению большой интерес Армении в вопросе либерализации визового режима. Скоро будет соответствующий диалог по этому вопросу”, - сказал Боррель.

Он также отметил, что они хотят поддержать участие Армении в проекте Черноморского электрического кабеля. “Это инициатива с мощным потенциалом, которая может принести дивиденды для мира”, — сказал Боррель.

По его словам, отношения между Европейским союзом и Арменией прочнее, чем когда-либо.