Информация об открытии огня армянскими военнослужащими на участке Капан- Зангелан расследуется: Военная полиция МО

Информация, распространенная азербайджанскими СМИ о том, что 12 февраля на участке Капан-Зангелан армяно-азербайджанской государственной границы армянские военнослужащие открыли огонь, расследуется.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Военной полиции министерства обороны Армении, письменными приказами вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив ситуацию, может и/или обязан принять решение об открытии огня.

По предварительной информации, 12 февраля на данном участке такой ситуации не было. В случае подтверждения этого обстоятельства виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности.