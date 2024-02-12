Время в Ереване: 11:07,   12 Февраль 2024

Информация об открытии огня армянскими военнослужащими на участке Капан- Зангелан расследуется: Военная полиция МО

Информация об открытии огня армянскими военнослужащими на участке Капан- Зангелан расследуется: Военная полиция МО

Информация, распространенная азербайджанскими СМИ о том, что 12 февраля на участке Капан-Зангелан армяно-азербайджанской государственной границы армянские военнослужащие открыли огонь, расследуется. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Военной полиции министерства обороны Армении, письменными приказами вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив ситуацию, может и/или обязан принять решение об открытии огня. 

По предварительной информации, 12 февраля на данном участке такой ситуации не было. В случае подтверждения этого обстоятельства виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности.


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