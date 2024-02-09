Как 1600-летний алфавит сформировал армянскую идентичность: статья BBC Travel об армянском алфавите

BBC Travel опубликовала статью об армянском алфавите. Автор статьи «Как 1600-летний алфавит сформировал армянскую идентичность» Сугато Мукерджи пишет, что армянский алфавит – это не просто система письма, это также система счета, используемая для математических вычислений и записи календарных дат и являющаяся предметом национальной гордости. Как сообщает Арменпресс, в статье журналист также поделился впечатлениями от посещения памятника армянскому алфавиту и Матенадарана.

«Я знал, что эстетически выразительные формы армянских букв, долгое время используемые в народном искусстве и каллиграфии, попали в Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Но я понятия не имел, что изящные художественные рисунки также пропитаны секретными кодами и криптографией и наделены скрытыми свойствами.

Все изначальные 36 букв не только являются частью алфавита, но и имеют присвоенное числовое значение в зависимости от их порядка в алфавите. При расположении в четырех столбцах и девяти строках буквы в каждом столбце соответственно представляют собой числе: цифры, десятки, сотни, тысячи», - написал Мукерджи.