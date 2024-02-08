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Манвел Аветисян освобожден от должности начальника отдела протокола аппарата премьер-министра

Манвел Аветисян освобожден от должности начальника отдела протокола аппарата премьер-министра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 7 февраля Манвел Аветисян освобожден от должности начальника отдела протокола аппарата премьер-министра. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства Армении.


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