В Украину поступила очередная партия гуманитарной помощи из Армении

Национальный военно-медицинский центр Украины 8 февраля получил очередную гуманитарную помощь от штаб-квартиры Союза армян Украины, которую предоставило правительство Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Украине, всего было передано около 10 тонн лекарств и медикаментов.

В церемонии передачи гуманитарной помощи приняли участие заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян, военный атташе посольства Республики Армения в Украине полковник Амик Саядян, председатель Штаба Союза армян Украины Давид Мкртчян и глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркос Ованнисян.

Предыдущая гуманитарная помощь была передана в военный госпиталь Днепропетровской области 1 февраля этого года, а следующая будет передана в один из госпиталей Харькова.