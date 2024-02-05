Финансовая система имеет все предпосылки развития, финансирования экономики и обслуживания: вице-президент ЦБ РА

Банки Армении завершили прошлый год с высоким запасом капитала и ликвидности, что является необходимой предпосылкой для обеспечения устойчивости финансовой системы к возможным будущим потрясениям. В настоящее время финансовая система имеет все предпосылки для дальнейшего устойчивого развития, финансирования экономики и качественного обслуживания.

Обо всем этом в интервью «Арменпресс» рассказал вице-президент Центрального банка РА Ованнес Хачатрян.

Он затронул проблемы финансовой системы прошлого года, показатели инфляции и экономического роста, кредиты и депозиты, влияние на курс драма, прогнозы на текущий год и другие темы.

- Господин Хачатрян, какие факторы оказали существенное влияние на финансовую систему РА в 2023 году, как положительное, так и отрицательное? Насколько разрешены возникшие проблемы и какие проблемы Вы не исключаете в финансовой системе в этом году?

- Несмотря на все трудности, 2023 год можно считать годом стабильного развития финансовой системы. Основной вызов был связан с геополитическими и региональными событиями.

Важно подчеркнуть, что банки завершили 2023 год с высоким запасом капитала и ликвидности, что является необходимым предварительным условием, гарантирующим устойчивость финансовой системы к возможным будущим потрясениям. Кроме того, в банковском секторе зафиксирована достаточная доходность, что дало дополнительный импульс как расширению основного капитала, так и нормальному кредитованию экономики. Что касается 2024 года, то финансовая система имеет все предпосылки для дальнейшего устойчивого развития, финансирования экономики и качественного обслуживания.

- Какая инфляция была зарегистрирована в Армении в прошлом году? Чем был обусловлен этот показатель и как он соотносится с показателяли предыдущего года? Каковы Ваши прогнозы на этот год?

-Согласно официальной статистике, в декабре 2023 года инфляция в Республике Армения составила 0,6 % в 12-месячном исчислении. В своих обсуждениях Совет Центрального банка неоднократно отмечал, что дефляционные эффекты, передаваемые из внешнего сектора, являются значительными в последних инфляционных событиях. Они проявляются преимущественно в отношении импортных продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров. Так, например, по состоянию на декабрь 2023 года цены на импортные продукты питания снизились на 7,9 %, в непродовольственной части инфляция была на уровне 0,1 %. Это отражает и постепенное снижение цен с очень высоких уровней предыдущих лет. После пандемии мы столкнулись с ситуацией, когда цены на международных товарных рынках резко возросли из-за сбоев в глобальных цепочках создания стоимости, что еще больше усугубилось ростом геополитической напряженности. В результате постепенного восстановления цепочек добавленной стоимости и реализации ограничительной денежно-кредитной политики в основных странах-партнерах цены на международных рынках постепенно снизились, что отразилось и на показателях инфляции в РА в 2023 году. Существенное влияние на снижение инфляции оказала и наблюдаемая в 2022 году девальвация армянского драма по отношению к валютам стран-партнеров.

Важно также отметить, что высокий спрос также сыграл значительную роль в развитии инфляции в РА в последние годы. Начиная с 2022 года, это было обусловлено главным образом высоким внешним спросом, вызванным большим притоком иностранстранцев, который несколько снизился в 2023 году. В 2023 году актуальным стал рост внутреннего спроса в сфере строительства и услуг. Все это время действия ЦБ были направлены на регулирование избыточного спроса и предотвращение проявлений возможного снижения инфляционных ожиданий.

По оценкам ЦБ, инфляция постепенно расти, начиная с 2024 года, и приблизится к целевому уровню в 4 % на среднесрочном трехлетнем горизонте. Разумеется, в опубликованной программе денежно-кредитной политики также представлены различные сценарии развития макроэкономической ситуации в РА, которые могут проявиться в формировании более высокой или более низкой инфляционной среды. Однако при любом раскладе, очевидно, что ЦБ, вне зависимости от развития событий, будет готов и последователен в реализации целевого показателя инфляции и стабильности цен в стране в среднесрочной перспективе.

- Каковы были позиции драма в прошлом году, какие факторы влияли на них?

- В 2023 году, хотя и более умеренными темпами, но продолжились тенденции, наблюдаемые с 2022 года, благодаря значительному притоку иностранных посетителей и туристов, а также финансового капитала. Это отразилось и на динамике курса драма. В сентябре-октябре 2023 года на фоне арцахских событий на рынке был зафиксирован рост неопределенности и опасений, что также отразилось в определенном повышении волатильности на валютном рынке. Это, по сути, было урегулировано, когда фон неопределенности несколько смягчился и курс драма стабилизировался.

- Какими существенными изменениями отличился 2023 год с точки зрения финансовой стабильности и рисков? Насколько удалось преодолеть существующие в этом плане проблемы и завершить год с положительными результатами? Чего ожидать в этом году? Каковы будут действия ЦБ для финансовой стабильности, и каковы прогнозы на следующий год?

- Говоря о рисках, угрожающих финансовой стабильности, необходимо выделить фактор геополитической неопределенности. Следующий риск, о котором ЦБ неоднократно упоминал в своих публикациях, касается возможных тенденций перегрева рынка недвижимости в последние годы.

В целях устранения вышеупомянутых рисков ЦБ в течение года постепенно повышал требования к капиталу банковской системы, установив с августа 2023 года антициклическую ставку буфера капитала на уровне 1,5 %. В целях ограничения рисков ипотечного кредитования с 2022 года вводятся требования максимального лимита соотношения кредит/залог (90 % в случае драмовых кредитов). В этом контексте необходимо также упомянуть внесенные в 2023 году поправки в Закон РА «О валютном регулировании и валютном контроле», которые запретили предоставление резидентам ипотечных кредитов в иностранной валюте. Минимальные требования также были введены в отношении остатков на специальных счетах развития.

В 2024 году действия ЦБ, направленные на обеспечение стабильности финансовой системы, будут определяться макрофинансовыми условиями, неопределенностью и системными рисками.

- Какие изменения и показатели были зафиксированы по кредитам и депозитам в 2023 году по сравнению с 2022 годом? О чем говорят эти показатели?

- По состоянию на конец декабря 2023 года кредитный портфель банковской системы составил около 4,7 трлн драмов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 797 млрд драмов или 20,4 %. Депозиты (до востребования и на определенный срок) составили около 5,1 трлн драмов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 429,3 млрд драмов или 9,2 %. Эти показатели доказывают, что банковская система развивается динамичными темпами, способствуя как формированию сбережений, так и финансированию экономики РА посредством кредитования.

- С каким индексом экономического роста мы завершили 2023 год, и как он соотносится с предыдущим годом? Каков прогноз на этот год?

- В 2023 году, по оценкам ЦБ, годовой экономический рост будет на определенном уровне выше 8 %, в 2024 году также ожидается высокий рост в рамках 6 %. Также важно учитывать факторы экономического роста. В 2022 году, как уже упоминалось, основным драйвером роста был высокий внешний спрос, тогда как в прошлом году рост, вызванный внутренним спросом в секторе строительства и услуг, стал значительным. По оценкам, последний также будет постепенно ослабевать, и в 2024 году мы приблизимся к нашему долгосрочному потенциальному уровню роста в 5 процентов. Естественно, следует подчеркнуть, что в ближайшие годы весь инструментарий правительства, от реализации капитальных вложений до различных инициатив и мер, направленных на улучшение среды частных инвестиций, будет направлен на увеличение потенциального роста, стремясь к целевого показателя правительства в 7 процентов.

- Считаете ли Вы возможными внезапные резкие колебания на валютном рынке в этом году? Каковы возможности устойчивого развития в этом отношении?

- Прежде всего, должен отметить, что обменный курс в РА является свободно плавающим, он определяется совокупностью рыночных факторов, и ЦБ не рассматривает обменный курс как цель. Примечательно, что в зависимости от различных сценариев экономического развития, связанных с туризмом, денежными переводами и другими финансовыми потоками, возможного развития экспорта и внутреннего спроса, возможны сценарии как повышения, так и понижения обменного курса. Следует также отметить, что в определенных ситуациях из-за масштабных финансовых потоков и быстрого изменения рыночных ожиданий на валютном рынке может произойти повышение волатильности. ЦБ придерживается принципов плавающего валютного курса и готов вмешиваться для обеспечения нормального функционирования рынка только в случае возникновения рисков нарушения нормального функционирования финансовых рынков.

- В соответствии с процессами и изменениями, произошедшими в прошлом году, каковы будут приоритеты деятельности Центрального банка в этом году?

- Среди прочих приоритетов я должен также отметить, что Центральный банк 12 января официально представил свою новую усовершенствованную систему разработки денежно-кредитной политики и принятия решений (FPAS MARK II). По сути, с этого года Центральный банк Армении будет строить процесс принятия решений по денежно-кредитной политике в соответствии с несколькими сценариями и управлением рисками.

Что касается развития финансовой системы, приоритеты Центрального банка Республики Армения закреплены стратегией Центрального банка Республики Армения. В центре нашего внимания будет цифровая трансформация финансовой системы, развитие платежных систем, создание и развитие современных инфраструктур, снижение чувствительности финансовой системы к климатическим рискам, борьба с ПОД (отмыванием денег и финансированием терроризма), и совершенствование комплаенс- функций, постоянное внедрение современных нормативных стандартов.

Кроме того, мы запустили программу институциональных преобразований в Центральном банке, в результате которой мы пересмотрим процессы управления банком, принятия решений, реализации проектов, составления бюджета, закупок, управления персоналом, модернизации ИТ-инфраструктуры и систем и других. Это очень важно, поскольку в основе реализации миссии Центрального банка лежит эффективность нашей деятельности как организации.

Ван Новиков