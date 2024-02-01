Мы должны урегулировать свои отношения с Декларацией о независимости: премьер-министр 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что если государственная политика Армении будет руководствоваться и основываться на решении о воссоединении Нагорного Карабаха и Армении, мира никогда не будет. Как сообщает Арменпресс, такое убеждение Пашинян выразил в интервью программе "Безопасная среда" Общественного радио Армении, коснувшись Декларации независимости в контексте возможной новой Конституции.

«Что такое декларация? Мы декларировали, для чего создаем государство, потому что декларация о том, что мы начинаем процесс создания независимого государства. И мы выделяем три ориентира: первый – историческая справедливость, второй – чаяния армянского народа, третий – решение Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного Совета Армении о воссоединении. Например, мы всегда смотрим с точки зрения Азербайджана, но почему бы нам не посмотреть, как это воспринимают другие наши соседи? Как они воспринимают то, что мы говорим: мы создаем государство для восстановления исторической справедливости? Что значит восстановить историческую справедливость?”, - отметил Пашинян.

Он предложил подумать, как окружающая среда воспринимает посылы Армении.

“И я еще раз говорю: мы постоянно говорим: как воспринимает Азербайджан, как воспринимает Турция, а почему мы не задаем вопрос: как воспринимает Грузия? Почему бы нам не задаться вопросом: почему у Грузии глубокие отношения в сфере обороны с Азербайджаном и Турцией, а не с Арменией? Может ли это быть связано к посылами, которые мы направили, которые мы заложили в основу нашего государства?

Следующий вопрос. Нам действительно сегодня необходимо урегулировать наши отношения с декларацией. Сейчас вопрос: должна ли наша государственная политика быть направлена ​​на это и должна ли наша государственная политика руководствоваться этим посылом и основываться на решении Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного Совета Армении о воссоединении Карабаха и Армения. Это вопрос политического выбора. Если да, то это означает, что у нас никогда не будет мира. Более того, это означает, что у нас сейчас будет война, потому что я еще раз говорю: посмотрите, как хорошо растет экономика, сейчас мы будем укреплять нашу армию, и все видят, что мы тратим очень серьезные ресурсы на преобразование армии. Т.е. мы заявляем, говорим, что сейчас укрепляем армию и будем реализовывать положения нашей Декларации. Если мы говорим это, что это значит? Это означает, что наши соседи сформируют альянс, чтобы уничтожить нас, потому что мы заявили, что, по крайней мере, у нас есть с ними проблема. Второй момент - то, что я говорю, развитие и восприятие этого дискурса, усилит или ослабит Армению? Однозначно усилит Армению, потому что, если мы будем опираться на этот дискурс и выберем его в качестве долгосрочной стратегии, у нас не будет проблем или у нас будет мало проблем, когда мы будем импортировать оружие, потому что будут понимать, что это оружие мы привозим его не против него”, - подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что люди постоянно смотрят на все с точки зрения логики Азербайджана и Турции, и кажется, что в этом мире только Армения, Турция и Азербайджан.

“Если этот предлагаемый дискурс будет реализован, наше государство станет в итоге сильнее или слабее? Конечно, сильнее. А, простите, хочет ли Азербайджан, чтобы наше государство стало сильнее? Конечно, не хочет, потому что он испытывает к нам глубокое чувство вражды и, помимо стратегических и прочих моментов, хочет нам отомстить. И сейчас, когда он видит, что в Армении формируется дискурс, который может быть реализован, а в результате его реализации Республика Армения станет сильнее, он должен сделать все, чтобы, наоборот, стать причиной ослабления Армении. И что он должен сказать? Должен намекнуть, сказать, что все это они делают по нашему требованию. Почему я говорил, что говорим вдвоем, это наш внутренний разговор? Но он всегда захочет сидеть за нашим разговорным столом, чтобы наш разговор не происходил между нами. Тем более, что понятно, что в Армении есть силы, — одна часть искренне, объективно, другая часть - по наущению, — которые не хотят, чтобы это содержание воспринималось. Они хотят сказать, что то, что делает это правительство, делает по требованию Азербайджана, для Азербайджана, выдвигает повестку Азербайджана”, - отметил премьер-министр.

Пашинян добавил, что Армения должна управлять агрессией, которая существует по отношению к ней, но сначала нужно понять, в чем причина этой агрессии.

Коснувшись таких фраз президента Азербайджана, как “Западный Азербайджан”, “Зангезурский коридор”, “Ереван - азербайджанский город”, премьер отметил, что он видел все это: “И понятно, что это неотъемлемая часть нашей повестки, но я говорю: давайте поговорим сами с собой и о себе, потому что, если мы сможем правильно вести разговор с собой и о себе, нашего потенциала и наших инструментов управлять этими угрозами станет больше”.