Председатель Антикоррупционного комитета Армении принял старшего советника юстиции госдепартамента США 

Председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян принял старшего советника юстиции государственного департамента США Майкла Васко, а также директора Бюро по борьбе с наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов (INL) посольства США Алексис Хафтвани и главу программ реформ уголовной юстиции INL Кристину Афоян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета Армении, выразив благодарность американской стороне за постоянную поддержку и тесное сотрудничество, оказываемое в рамках реализуемых офисом INL различных программ, Сасун Хачатрян представил Майклу Васко основные направления деятельности Антикоррупционного комитета и зафиксированные результаты в борьбе с коррупцией, коснулся процесса подбора и найма персонала, обучения и развития потенциала оперативных сотрудников, ключевых вопросов и приоритетов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подведомственности преступлений коррупционного характера, рассматриваемые Антикоррупционным комитетом уголовные производства, а также законодательные инициативы, представленные Комитетом в целях повышения эффективности предварительного расследования. Также были затронута необходимость внедрения при поддержке американской стороны новейших информационных технологий и возможности проведения тренингов для сотрудников Комитета по их применению.

Американская сторона выразила готовность и дальше оказывать поддержку Антикоррупционному комитету в направлении наращивания потенциала и повышения профессиональных знаний его сотрудников.