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Председатель Антикоррупционного комитета Армении принял старшего советника юстиции госдепартамента США 

Председатель Антикоррупционного комитета Армении принял старшего советника юстиции госдепартамента США 

Председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян принял старшего советника юстиции государственного департамента США Майкла Васко, а также директора Бюро по борьбе с наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов (INL) посольства США Алексис Хафтвани и главу программ реформ уголовной юстиции INL Кристину Афоян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета Армении, выразив благодарность американской стороне за постоянную поддержку и тесное сотрудничество, оказываемое в рамках реализуемых офисом INL различных программ, Сасун Хачатрян представил Майклу Васко основные направления деятельности Антикоррупционного комитета и зафиксированные результаты в борьбе с коррупцией, коснулся процесса подбора и найма персонала, обучения и развития потенциала оперативных сотрудников, ключевых вопросов и приоритетов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подведомственности преступлений коррупционного характера, рассматриваемые Антикоррупционным комитетом уголовные производства, а также законодательные инициативы, представленные Комитетом в целях повышения эффективности предварительного расследования. Также были затронута необходимость внедрения при поддержке американской стороны новейших информационных технологий и возможности проведения тренингов для сотрудников Комитета по их применению.

Американская сторона выразила готовность и дальше оказывать поддержку Антикоррупционному комитету в направлении наращивания потенциала и повышения профессиональных знаний его сотрудников.


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