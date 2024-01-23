Решениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 23 января Геворг Манташян назначен первым заместителем министра высокотехнологичной промышленности, а Авет Погосян - заместителем министра высокотехнологичной промышленности. Как сообщает Арменпресс, решения опубликованы на сайте электронного правительства.