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Геворг Манташян назначен первым заместителем министра высокотехнологичной промышленности

Геворг Манташян назначен первым заместителем министра высокотехнологичной промышленности

Решениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 23 января Геворг Манташян назначен первым заместителем министра высокотехнологичной промышленности, а Авет Погосян - заместителем министра высокотехнологичной промышленности. Как сообщает Арменпресс, решения опубликованы на сайте электронного правительства.


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