Подписан План сотрудничества между министерствами обороны Армении и Казахстана в оборонной сфере на 2024 год

В министерстве обороны Республики Казахстан 23 января с участием почетного караула и военного оркестра состоялась торжественная церемония встречи находящегося в Казахстане с официальным визитом министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, после церемонии состоялась встреча министра обороны Армении Сурена Папикяна и министра обороны Казахстана, генерал-полковника Руслана Жаксылыкова в расширенном составе.

В ходе встречи обсуждены вопросы армяно-казахского оборонного сотрудничества и безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули большой потенциал для развития сотрудничества, достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества.

В завершении встречи министры обороны двух стран подписали План сотрудничества между министерствами обороны Республики Армения и Республики Казахстан в оборонной сфере на 2024 год, предусматривающий проведение ряда мероприятий в Армении и Казахстане.