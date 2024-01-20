Керобян представил своему немецкому партнеру детали инициативы «Перекресток мира»

В рамках визита в Берлин министр экономики Армении Ваан Керобян встретился со статс-секретарем Федерального министерства экономики и защиты климата Франциской Брантнер.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минэкономики.

Были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, нынешнее состояние экономики Армении, зафиксированные в сфере показатели и перспективы развития.

В ходе встречи Ваан Керобян представил детали инициативы «Перекресток мира».

Стороны также обсудили возможности сотрудничества с немецкими компаниями, в том числе в сфере горнодобывающей промышленности.