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Керобян представил своему немецкому партнеру детали инициативы «Перекресток мира»

Керобян представил своему немецкому партнеру детали инициативы «Перекресток мира»

В рамках визита в Берлин министр экономики Армении Ваан Керобян встретился со статс-секретарем Федерального министерства экономики и защиты климата Франциской Брантнер.  

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минэкономики.

Были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, нынешнее состояние экономики Армении, зафиксированные в сфере показатели и перспективы развития.

В ходе встречи Ваан Керобян представил детали инициативы «Перекресток мира».

Стороны также обсудили возможности сотрудничества с немецкими компаниями, в том числе в сфере горнодобывающей промышленности.


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