Учреждена должность помощника военного атташе при посольстве Республики Армения в Грузии
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 19 января учреждена должность помощника военного атташе при посольстве Республики Армения в Грузии. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства.
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