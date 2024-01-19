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Учреждена должность помощника военного атташе при посольстве Республики Армения в Грузии

Учреждена должность помощника военного атташе при посольстве Республики Армения в Грузии

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 19 января учреждена должность помощника военного атташе при посольстве Республики Армения в Грузии. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства.


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