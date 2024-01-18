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Министр экономики Армении провел встречу с госсекретарем министерства экономического развития и сотрудничества Германии 

Министр экономики Армении провел встречу с госсекретарем министерства экономического развития и сотрудничества Германии 

Министр экономики Армении Ваан Керобян 18 января в Берлине провел встречу с государственным секретарем министерства экономического развития и сотрудничества Германии Нильсом Анненом. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Германии Виктор Енгибарян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики Армении, обсуждены достигнутые по итогам переговоров договоренности и процесс их реализации.

Ваан Керобян представил своему немецкому коллеге разработанный правительством Армении проект «Перекресток мира», отметив возможности экономического и инфраструктурного развития.

Министр экономики Армении также представил проект строительства сухого порта в городе Гюмри.


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