Генеральный прокурор Армения приняла координатора госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией

Генеральный прокурор Анна Вардапетян приняла прибывшую в Армению делегацию во главе с координатором госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией Ричардом Нефью.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Армении, в ходе встречи была представлена ​​деятельность генеральной прокуратуры в сфере противодействия коррупции, а также перспективы развития сотрудничества с США в борьбе с коррупцией.

Анна Вардапетян, в частности, коснулась работы сформированного в 2020 году отдела по конфискации имущества незаконного происхождения и зафиксированных результатов. В этом контексте генеральный прокурор проинформировала американских коллег, что в настоящее время в Антикоррупционном суде рассматриваются 94 иска о конфискации имущества незаконного происхождения, по которым генеральная прокуратура требует конфискации в пользу Республики Армения около 1050 единиц недвижимого и 210 единиц движимого движимого имущества, участие в около 280 юридических лицах, а также более 510 млрд драмов (около 1 млрд 253 млн долларов США).

“У нас также есть истории успеха в виде утвержденных соглашений о примирении, по которым Республике Армения были переданы 6 единиц недвижимого и 1 единица движимого имущества, а также около 80 млн драмов”, - подчеркнула генеральный прокурор, добавив, что их общая стоимость составляет около 2 млрд 200 млн драмов (около 5 млн 405 тыс долларов США).

Ричард Нефью поблагодарил Анну Вардапетян за представление работ и инструментов, направленных на борьбу с коррупцией, и подчеркнул, что целью его визита в Армению является поддержка борьбы с коррупцией.

Анна Вардапетян высоко оценила сотрудничество генеральной прокуратуры с американскими партнерами и поддержку в повышении профессиональной подготовки прокуроров Управления по конфискации имущество незаконного происхождения и Антикоррупционного комитета генеральной прокуратуры. Анна Вардапетян подчеркнула готовность генпрокуратуры расширять сотрудничество.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.