Новоизбранный президент Тайваня принял делегацию США

После президентских выборов на Тайване новоизбранный президент Лай Циндэ принял американскую "неофициальную" делегацию и поблагодарил США за поддержку. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я благодарен за сильную поддержку тайванской демократии со стороны США. Визит американцев подтверждает факт тесного и стабильного партнерства между Тайванем и США", - заявил Лай на встрече с делегацией США в Тайбэе в понедельник, 15 января.

Ранее с членами делегации, в которую, в числе прочих, вошли экс-советник президента США по нацбезопасности Стивен Хэдли, бывший замгоссекретаря США Джеймс Стайнберг и президент Американского института на Тайване Лора Розенбергер, встретилась покидающая пост президента Тайваня Цай Инвэнь. Она также назвала визит американцев "очень значимым" и расценила его как подтверждение тесного партнерства между Вашингтоном и Тайбэем.

Еще до выборов Белый дом заявлял, что после голосования направит на Тайвань неофициальную делегацию, чтобы "продемонстрировать значение сильного неофициального партнерства".

В то же время Би-Би-Си сообщает, что после президентских выборов один из последних дипломатических союзников Тайваня — Науру — разорвал связи с островом в пользу Китая. Науру была одной из 12 стран, поддерживающих дипломатические отношения с Тайбэем. Пекин приветствовал шаг Науру.