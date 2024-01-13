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РА представит в Гаагском суде свои доводы о необоснованности юридических претензий Азербайджана

РА представит в Гаагском суде свои доводы о необоснованности юридических претензий Азербайджана

Делегация, возглавляемая представителем РА по международно-правовым вопросам, приняла участие во встрече по процедурным вопросам, состоявшейся в Постоянном арбитражном суде в Гааге в рамках арбитража, инициированного Азербайджаном 27 февраля 2023 года на основании Договора Энергетической Хартии.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом опубликовало на своей странице в Facebook представительство РА по международно-правовым вопросам.

Республика Армения ожидает окончательной доработки процессуальных правил указанного арбитражного разбирательства, а также готовится представить свои доводы и доказательства о необоснованности законных претензий Азербайджана на соответствующей стадии арбитражного разбирательства.

 


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