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Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен оккупировать Газу навсегда

Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен оккупировать Газу навсегда

Исходя из результатов своих военных действий в секторе Газа, Израиль не намерен навсегда оккупировать анклав или же вытеснить местное палестинское население. Военные действия проводятся исключительно с целью уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС. Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я хочу внести абсолютную ясность по нескольким моментам. Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу или вытеснять ее гражданское население. Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом», - заверил Нетаньяху, речь которого была опубликована канцелярией премьер-министра.

По его словам, израильская армия «делает все возможное, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения, в то время как ХАМАС делает все возможное, чтобы максимизировать их, используя палестинских гражданских лиц в качестве живого щита».

Он подчеркнул, что цель Израиля в этой военной операции заключается в том, чтобы «избавить сектор Газа от террористов ХАМАС и освободить (удерживаемых в анклаве израильских) заложников».

«Как только это будет достигнуто, Газа может быть демилитаризована и дерадикализована, тем самым создавая возможность для лучшего будущего как для Израиля, так и для палестинцев», - слова премьер-министра Израиля приводит ТАСС.


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