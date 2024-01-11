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Давид Худатян будет назначен губернатором Армавира: вопрос включен в повестку заседания правительства

Давид Худатян будет назначен губернатором Армавира: вопрос включен в повестку заседания правительства

В повестку недокладываемых вопросов сегодняшнего заседания правительства Армении внесен вопрос назначения Давида Худатяна губернатором Армавира.

Как сообщает «Арменпресс», вместе с пакетом вопросов, не представленных к началу заседания правительства, на голосование будет вынесен и вопрос о назначении Худатяна губернатором Армавира.

5 января решением правительства Эдвард Ованнисян был освобожден с должности губернатора Армавира.

Давид Худатян - глава укрупненной общины Армавир и председатель Армавирского регионального совета партии «Гражданский договор».


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