Давид Худатян будет назначен губернатором Армавира: вопрос включен в повестку заседания правительства
10:01, 11 Январь 2024
В повестку недокладываемых вопросов сегодняшнего заседания правительства Армении внесен вопрос назначения Давида Худатяна губернатором Армавира.
Как сообщает «Арменпресс», вместе с пакетом вопросов, не представленных к началу заседания правительства, на голосование будет вынесен и вопрос о назначении Худатяна губернатором Армавира.
5 января решением правительства Эдвард Ованнисян был освобожден с должности губернатора Армавира.
Давид Худатян - глава укрупненной общины Армавир и председатель Армавирского регионального совета партии «Гражданский договор».
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