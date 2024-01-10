Постоянная комиссия НС по внешним связям утвердила два международных документа о реадмиссии

В ходе состоявшегося 10 января очередного заседания Постоянной комиссии НС по внешним связям одобрен проект закона "О ратификации протокола между правительством Республики Армения и Федеральным правительством Австрии по применению Соглашения между Республикой Армения и ЕС “О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".

Как сообщает Арменпресс, ранее Армения имела двусторонние соглашения о реадмиссии с различными странами-членами ЕС, но эти документы больше не действительны, и государства обязаны подписать отдельные двусторонние договоры о реадмиссии, исходящие из рамок соглашения о реадмиссии.

“На практике у нас были процедуры, типичные для международного соглашения. Есть положительная позиция министерств юстиции и финансов. Согласно решению Конституционного суда, предусмотренные соглашением обязательства соответствуют Конституции Армении”, - на заседании комиссии НС подчеркнула замминистра внутренних дел Арпине Саргсян.

Она отметила, что опыт показывает, что подобные соглашения стимулируют более конструктивную основу для диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Это позволяет подчеркнуть готовность Армении принять обратно лиц, нелегально обосновавшихся в различных странах ЕС.

Отвечая на вопросы депутатов, А.Саргсян пояснила, что подобные соглашения являются не принуждением со стороны ЕС к реализации какого-то процесса, а примером взаимосогласованной готовности регулировать двусторонние отношения. "Это позволяет нам подтвердить, что Армения готова принять проживающих в странах-членах ЕС своих граждан, личность которых не установлена, отсутствуют паспорта, или которые оказались в странах-членах ЕС с подложными документами", - отметила замминистра.

В оценке содокладчика Р.Григорян, данным соглашением требуется от сторон также подписать и ратифицировать двусторонние протоколы по исполнению обязательств. Благодаря этим протоколам процесс становится более регламентированным. Депутат сообщила, что налицо все необходимые документы, заключения и решения ответственных ведомств.

Комиссия вынесла положительное заключение по законопроекту.

В ходе заседания также был обсужден проект закона о ратификации соглашения "О взаимодействии между государствами-участниками СНГ по вопросам документирования свидетельств о возвращении лиц, подлежащих принудительной депортации”.

“Цель соглашения – создание эффективных механизмов сотрудничества в сфере документирования лиц, подлежащих принудительной депортации. Порядок взаимодействия сторон будет определен в вопросах оформления удостоверениями на возвращение лиц, не имеющих действующих документов, необходимых для идентификации и пересечения государственной границы, и подлежащих принудительной депортации”, - отметила заместитель министра внутренних дел А.Саргсян

По словам докладчика, хотя в переговорах участвовали и другие страны СНГ, в настоящее время соглашение применяется Россией и Беларусью. Армения станет третьей страной, ратифицировавшей соглашение.

"Ратификацией соглашения Республика Армения будет мотивировать другие государства-члены СНГ проводить единую политику в этом направлении в Содружестве", - заметила А.Саргсян, добавив, что документ обсуждался в министерствах юстиции, финансов и КС. Все структуры сделали положительные выводы, отмечено, что ратификация соглашения не противоречит Конституции.

Замминистра также сообщила, что с предусмотренной соглашением оговоркой если к соглашению после Армении присоединится какая-либо другая страна-член СНГ, то Армения сможет рассмотреть возможность внесения какой-либо оговорки со стороны данной страны. Отмечено, что СНГ стремится к единому соглашению, в рамках которого будут гармонизированы процессы и проводиться единая политика.

Законопроект единогласно одобрен на заседании комиссии.