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Наири Петросян назначен постоянным представителем Армении при ОЧЭС

Наири Петросян назначен постоянным представителем Армении при ОЧЭС

Указом президента Ваагна Хачатуряна от 8 января Наири Петросян назначен постоянным представителем Республики Армения при Организации Черноморского экономического сотрудничества (резиденция в Стамбуле). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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