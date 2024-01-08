Наири Петросян назначен постоянным представителем Армении при ОЧЭС

Указом президента Ваагна Хачатуряна от 8 января Наири Петросян назначен постоянным представителем Республики Армения при Организации Черноморского экономического сотрудничества (резиденция в Стамбуле). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.