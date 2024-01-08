Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 8 января прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, президента ОАЭ встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Ялчин Рафиев и другие официальные лица.