Судья КС Армении назначен судьей Суда ЕАЭС: Общее собрание судей должно представить кандидатуру нового судьи КС

В связи с избранием Араика Туняна судьей Суда Евразийского экономического союза 4 января были прекращены его полномочия судьи Конституционного суда Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу КС Армении в Facebook, председатель, судьи и аппарат Конституционного суда Республики Армения поздравляют судью Туняна с избранием на должность судьи Суда Евразийского экономического союза

Председатель КС Арман Диланян 5 января 2024 года направил письмо председателю Кассационного суда Лилит Тадевосян относительно выдвижения кандидата на пост судьи Конституционного суда.

Согласно ст. 213 КС Армении, выдвижение на вакантные места судей Конституционного суда осуществляют последовательно президент, Общее собрание судей и правительство. Сейчас очередь Общего собрания судей, которое должно в течение месяца представить в парламент кандидатуру судьи КС.

Судей Конституционного Суда избирает Национальное Собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов - сроком на двенадцать лет.

Если кандидат в судьи Конституционного суда не избирается, то в месячный срок после голосования компетентный орган выдвигает новую кандидатуру судьи Конституционного суда.