Глава МИД РФ обсудил с главами МИД Ирана и Турции ситуацию на Южном Кавказе
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, обсужден ряд актуальных вопросов региональной и двусторонней повестки дня в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в Москве 7 декабря российско-иранских переговоров на высшем уровне. Министры также сверили график предстоящих контактов.
В тот же день инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова с министром иностранных дел Турции Х.Фиданом.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией.
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