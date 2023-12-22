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Глава МИД РФ обсудил с главами МИД Ирана и Турции ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД РФ обсудил с главами МИД Ирана и Турции ситуацию на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, обсужден ряд актуальных вопросов региональной и двусторонней повестки дня в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в Москве 7 декабря российско-иранских переговоров на высшем уровне. Министры также сверили график предстоящих контактов.

В тот же день инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова с министром иностранных дел Турции Х.Фиданом.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией.


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