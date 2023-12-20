Качество работы СНБ улучшается, и правительство будет всячески поощрять этот процесс: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Службу национальной безопасности и принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника органов национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян выступил с речью, в которой отметил:

“Многоуважаемый директор Службы национальной безопасности,

Уважаемые заместители директора,

Уважаемые сотрудники СНБ,

Поздравляю всех нас с Днем работника органов национальной безопасности.

Прежде всего, хочу поблагодарить всех вас за проделанную и проводимую работу. Конечно, как и работа каждого из нас, работа СНБ не идеальна и не может быть идеальной, но должен констатировать, что за последний год в целом СНБ выполнила поставленную перед ней задачу по обеспечению безопасности. И в этом смысле мы уверены, что качество работы СНБ улучшается, и, конечно, правительство будет всячески поощрять этот процесс”.

Никол Пашинян подчеркнул, что институциональное укрепление СНБ и государственных институтов нашей страны является приоритетом правительства. “И Служба национальной безопасности, конечно, в этом плане занимает отнюдь не второстепенное место, и директор уже отметил, что с 2018 года финансирование СНБ, по сути, выросло в три раза.

Здесь нужно констатировать, что увеличение финансовых средств в основном служит трем основным целям. Первое – техническая оснащенность Службы, второе – совершенствование инфраструктуры. И еще мы считаем очень важным, что значительные средства выделяются на улучшение социального положения сотрудников и повышение заработной платы. В этом контексте важен процесс добровольной аттестации. Я знаю, что, как и во многих наших важных учреждениях, с самого начала существует некоторый пессимизм в отношении процесса добровольной аттестации, но народу и правительству Республики Армения нужно решить две задачи. Во-первых, государственные служащие, в том числе сотрудники Службы национальной безопасности, должны получать все более высокие зарплаты, соразмерные важности их службы. А во-вторых, очень важно, что мы, при всем уважении к профессиональным способностям каждого сотрудника, но в целом считаем важным, чтобы в каждой работе был дан дополнительный импульс, чтобы мы могли сосредоточиться на повышении своих профессиональных способностей и навыков.

Мы постоянно обсуждаем с директором СНБ тот вопрос, что очень важно правильно заполнять вакантные должности в Службе новыми кадрами, молодыми сотрудниками, чтобы у представителей старшего поколения были время и возможность передать им накопленный за многие годы опыт, чтобы СНБ, благодаря объединению этой энергии, могла повышать качество своей работы более быстрыми темпами”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян также подчеркнул важность продолжения реформ в Службе национальной безопасности. “По моим оценкам, после 2018 года, а может и раньше, перед СНБ иногда ставятся несоразмерные задачи, то есть задачи, которые слегка выходят за функциональные и логические рамки, однако, как я уже сказал, СНБ с честью решает эти задачи. Но с другой стороны, думаю, в плане перспективы и со стратегической точки зрения нам нужно сосредоточить возможности СНБ на трех основных направлениях, одно из которых, конечно, контрразведка, второе — защита конституционного порядка, третье – борьба с терроризмом. Конечно, все эти функции на самом деле звучат очень кратко, но это комплексные, глубокие и многопрофильные функции, связанные с ключевым и жизненно важным вопросом обеспечения безопасности государства. Конечно, в этом плане мы продолжим наращивать возможности СНБ”, - подчеркнул премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что Пограничные войска, по крайней мере в обозримом будущем, продолжат оставаться неотъемлемой частью СНБ. “Также в числе оперативных функций СНБ остается борьба с контрабандой. Директор отметил, что задача нормального функционирования инфраструктуры “Перекрестка мира” также будет возложена на СНБ, но очевидно, что СНБ не должна решать все эти задачи в одиночку, необходимо провести четкое распределение работы, чтобы ответственность СНБ действительно была эффективной. В этом контексте я вижу, что мы движемся вперед последовательными, соразмерными и четкими шагами, что очень важно. Этот процесс необходимо продолжать.

Наш общий подход заключается в том, что лучшие традиции Службы должны укрепляться, одновременно должно привноситься новое дыхание, новые подходы. Появляются такие вызовы, которых, например, 20 лет назад либо не было вовсе, либо не было в нашей повестке дня. Например, кибербезопасность, которая с каждым днем ​​становится все более важной и актуальной проблемой и, очевидно, в обозримом будущем будет одним из важнейших проблем в плане обеспечения безопасности каждого государства, государственных органов и системы управления. В этом плане, конечно, нам необходимо предпринять очень конкретные и ощутимые шаги.

Уважаемые присутствующие,

Хочу еще раз поблагодарить вас всех за вашу работу. Я высоко оцениваю работу СНБ и, конечно, все понимают, что суть СНБ очень сложна и служить в СНБ непросто. Это нормально, что служить в СНБ нелегко, потому что здесь должны действовать более высокие стандарты. И я думаю, что это наше общее желание, и вы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все стандарты в СНБ все более повышались в плане профессионализма, добропорядочности и т.д.

Также очень важно, чтобы повышались стандарты социального обеспечения. Я рад, что мы идем по этому пути, и констатирую, что создана возможность пропорционального и существенного повышения зарплаты, в ряде случаев – в два раза. Я надеюсь, что эта система будет внедрена и полностью принята СНБ с пониманием того, что это не должно быть разовым действием.

В целом, во всех случаях, когда мы внедряем механизм аттестации, мы считаем, что должен происходить следующий процесс: повышение квалификации или проверка высокой квалификации и повышение заработной платы. Во многих случаях мы являемся свидетелями ситуаций, когда существенных изменений зарплат на государственной службе не происходит на протяжении многих лет, что, конечно, негативно влияет на уровень жизни людей, потому что инфляция в любом случае всегда существует.

Уважаемый директор Службы национальной безопасности,

Уважаемые присутствующие,

Благодарю вас за вашу службу, за вашу решимость постоянно улучшать качество работы и желаю вам успехов в дальнейшей работе”, - заключил премьер-министр Пашинян.

По случаю Дня работника органов национальной безопасности и за вклад в укрепление безопасности, правопорядка и законности премьер-министр Никол Пашинян вручил государственные награды группе сотрудников СНБ.

Премьер-министр отметил, что представил президенту республики ходатайство о награждении группы сотрудников СНБ медалью “За боевые заслуги”.

Никол Пашинян добавил, что указом президента Республики Армения директору СНБ генерал-майору Армену Абазяну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, а заместителю директора СНБ Андранику Симоняну присвоено воинское звание генерал-майора.