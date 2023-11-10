Премьер-министр Армении представил проект “Перекресток мира” на Парижском форуме мира

Южному Кавказу нужен мир, то есть ситуация, когда все страны региона живут с открытыми границами, связаны активными экономическими, политическими, культурными связями, накопили опыт и традиции решения всех вопросов инструментами дипломатии и диалога. Без возобновления транспортных коммуникаций обеспечить такую ​​ситуацию будет очень сложно, и учитывая это, правительство Армении представило проект “Перекресток мира”.

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии в рамках 6-го Парижского форума мира, подчеркнув, что проект “Перекресток мира” соединит страны нашего региона, в том числе Азербайджан, Армению и Турцию, железными дорогами, автомобильными дорогами, кабелями, газопроводами, линиями электропередачи.

“Как вы знаете, в настоящее время у нас нет действующих дорог, действующих железных дорог, кабелей, трубопроводов или линий электропередачи ни с Турцией, ни с Азербайджаном, и мы предлагаем позитивно изменить ситуацию. Проект “Перекресток мира” принесет пользу также Грузии и Ирану, в том числе двустороннем порядке, а также в плане укрепления отношений с Азербайджаном, Турцией и Арменией. Подробности представлены в нашей брошюре “Перекресток мира”, которая была роздана вам, и я надеюсь, что мы сможем реализовать проект как гарантию стабильного и долгосрочного мира в нашем регионе”, - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, реализация проекта “Перекресток мира” принесет пользу не только нашему региону, но и международной торговле, коммуникациям и стабильности.

“И я надеюсь на поддержку не только стран региона, но и международного сообщества в целом. Несомненно, мы стоим перед очень важным, можно сказать историческим, перекрестком. Давайте сделаем это перекрестком мира!” - заключил премьер-министр Армении.