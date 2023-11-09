РФ считает инициативу “Перекресток мира” соответствующей программам, обсуждаемым в рамках трехсторонней рабочей группы

В Москве инициативу Еревана "Перекресток мира" считают соответствующей проектам, которые обсуждались в последние годы в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“Трёхсторонняя рабочая группа занимается разблокированием экономических и транспортных коммуникаций в регионе. По нашему глубокому убеждению, этот процесс играет важную роль в регулировании отношений между Баку и Ереваном, способствует стабилизации и раскрытию транзитно-логистического потенциала всего Южного Кавказа”, - сказала Захарова.

Она напомнила, что решение о создании трехсторонней рабочей группы лидеры трех стран приняли осенью 2020 года, всего через несколько месяцев после окончания военной операции в Нагорном Карабахе.

“Уже проведено 12 заседаний этой группы, проделана огромная работа в плане оценки текущего состояния региональной логистической инфраструктуры, выбора оптимальных проектов железнодорожного и автомобильного сообщения. Удалось приблизиться к комплексному решению, выгодному всем сторонам. К сожалению, пока не удалось положить конец этим проблемам. У кого-то просто нет политической воли это сделать, и это не мы”, - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России подтвердила, что Москва готова оказать необходимую поддержку процессам разблокировки региональных коммуникаций, в том числе на основе положений трехсторонних заявлений высокого уровня от 9 ноября 2020 г., 11 января 2021 г. , в котором "четко указана роль Российской Федерации".

Что касается вопроса журналиста о создании в структуре Службы национальной безопасности Армении спецподразделения по защите трансграничных коммуникаций, то она уточнила, что, “в соответствии с упомянутыми трëхсторонними договорëнностями, контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой призваны осуществлять органы пограничной службы ФСБ РФ”.

Захарова добавила, что Россия также руководствовалась задачей разблокирования Армении, в том числе и тогда, когда содействовала перезапуску диалога между Ереваном и Анкарой — первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась 14 января 2021 года в Москве.

По словам представителя МИД РФ, Москва также считает консультативную региональную платформу “3+3” ещë одной хорошей площадкой для взаимодействия стран.

“В ходе следующего заседания платформы в 2024 году в Турции будет рассмотрена и транспортная тематика. В рамках данного формата конструктивное предложение Еревана, уверена, будет востребовано”, — заключила Захарова.