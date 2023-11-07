Бакинский суд приговорил 65-летнего Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы
16:28, 7 Ноябрь 2023
В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по делу жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, незаконно похищенного сотрудниками азербайджанской пограничной службы при прохождении по Лачинскому коридору в Республику Армения.
Как передает «Арменпресс», в Азербайджане Вагифу Хачатряну было предъявлено сфабрикованное дело по «геноциду» в селе Мешали Ходжалинского района.
Суд постановил приговорить Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы.
Сотрудники пограничной службы Азербайджана 29 июля похитили Вагифа Хачатряна, который переезжал из Нагорного Карабаха в Армению для получения неотложной медицинской помощи.
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