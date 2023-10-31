Валютные вклады выросли как за последний месяц, так и по сравнению с прошлым годом: председатель ЦБ  Армении

По итогам сентября текущего года за один месяц вкладыы резидентов увеличились на 0,7 процента.

Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 31 октября пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, отвечая на вопрос, не был ли в период после последней агрессии, развязанной Азербайджаном, вывод долларовых вкладов из банковской системы в таких объемах, которые могут повлиять на обменный курс в долгосрочной перспективе.

“Что касается валютных вкладов, то, например, валютные вклады юридических лиц до востребования увеличились на 4,9 процента, а срочные вклады - на 3,7 процента. Валютные вклады физических лиц до востребования увеличились на 4,7 процента, а срочные валютные депозиты сократились всего на 0,8 процента”, - сказал председатель ЦБ, отметив, что никаких тенденций, указывающих на вывод валютных вкладов, не наблюдается.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост вкладов резидентов составляет 25,2 процента (по фиксированному курсу), а нерезидентов - 16,8 процента.