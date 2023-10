Кандидат на пост президента США возмущен отсутствием в СМИ США информации об этнической чистке в Нагорном Карабахе

Предприниматель Вивек Рамасвами, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, выразил возмущение тем, что американские СМИ избирательно освещают войны, происходящие в разных частях мира, и не освещают этническую чистку, проведенную Азербайджаном в Нагорном Карабахе. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию интервью Рамасвами с журналистом Пирсом Морганом.

«Во время вашей передачи, сколько часов, минут или секунд вы уделили действиям Азербайджана, направленным против Армении и Нагорного Карабаха в другом регионе, по другую сторону Каспийского моря? Нуль. Скорее всего, это и есть ответ», - сказал Рамасвами, отметив, что так поступили и многие СМИ.

По словам Вивека Рамасвами Украине, как и Азербайджану, удалось «продать» свои сказки США.

Вивек Рамасвами отметил, что действия Азербайджана против армян в сентябре, когда в Нагорном Карабахе прошли этнические чистки, были встречены «каменным молчанием».

Говоря о военных действиях России на Украине, Вивек Рамасвами заявил, что, если США поддерживают Украину, им следовало бы вмешаться и в «десять других конфликтов» прямо сейчас.

Он добавил, что, никакого упоминания о конфликте между Арменией и Азербайджаном нет, так как СМИ полагают, что он не удостоится внимания.

Thank you @VivekGRamaswamy for speaking the truth !!! https://t.co/6mWBpLoHWF