Потенциал экономического роста Армении оценивается в 5.5%: министр финансов Армении

Потенциал экономического роста Армении в настоящее время оценивается в 5,5 %.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении проекта государственного бюджета на 2024 год сообщил министр финансов Ваге Ованнисян.

На заявление и вопрос депутата фракции «Айастан» Артура Хачатряна, что большинство факторов, способствующих экономическому росту, являются внешними. И если отфильтровать внутренние и внешние факторы, влияющие на экономический рост, и усреднить внешние экономические условия, то каким будет рост экономики в последние 5 лет, министр финансов ответил: «Обычно оценивают, что экономический потенциал Республики Армения составляет 5,5 %. То есть на данный момент потенциал экономического роста Армении оценивается в 5,5 процента. Капитальные вложения, которые мы делаем, зависят от этого потенциала. Величина этого потенциала зависит от инвестиций, диверсификации нашей экономики и реформ, которые мы реализуем».

Ованнисян добавил, что основные усилия правительства должны быть направлены на увеличение этого потенциала.

Правительство Армении ожидает, что в этом году экономический рост составит не менее 7 %. Целевой показатель экономического роста в 2024 году установлен на уровне 7 %.